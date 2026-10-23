Señala Sheinbaum que detectaron fraudes en Modalidad 40 del IMSS

La mandataria federal explicó que el objetivo es impedir que se utilice este mecanismo para conseguir beneficios pensionarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno federal decidió regular la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de detectar posibles fraudes relacionados con la obtención de pensiones elevadas.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal explicó que el objetivo es impedir que se utilice este mecanismo para conseguir beneficios pensionarios que no corresponden a los derechos de los trabajadores y asegurar recursos para quienes sí cumplen con los requisitos.

“¿Qué es lo que encontramos? Fraudes, digamos, relacionados con el acceso a las pensiones altas”, declaró.

Señaló que la decisión se tomó después de un análisis realizado por un equipo de trabajo del Gobierno federal.

“Se tomó la decisión a partir de un análisis muy grande que se hizo en un equipo de trabajo en el Gobierno, de que era mejor regular esta modalidad para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad”, sostuvo.

Adelantó que posteriormente se explicará cómo se detectaron pensiones presuntamente vinculadas con esos esquemas.

Sobre el impacto económico, añadió: “Estamos hablando de cientos de miles de millones”.

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Nuevos solicitantes tendrán límites para cotizar

El IMSS estableció restricciones temporales para quienes busquen incorporarse a la Modalidad 40. El acuerdo se publicó el 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor este jueves 22.

Antes del cambio, la ficha del trámite permitía elegir un salario igual o superior al último registrado, con un tope de hasta 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con las nuevas disposiciones, las incorporaciones sujetas al acuerdo deberán tomar como referencia el último salario base de cotización de la persona al momento de causar baja, con un margen adicional de hasta una UMA.

El ajuste reduce la posibilidad de que una persona que dejó un empleo formal se incorpore con un salario considerablemente mayor al que tenía registrado. Esto puede modificar los cálculos de quienes planeaban aumentar sus aportaciones para mejorar su pensión.

El acuerdo también establece que los nuevos aseguramientos tendrán efectos a partir de la fecha en que se presente la solicitud.

¿Cómo funciona la Modalidad 40?

La Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a los trabajadores que dejaron de cotizar mediante un patrón seguir aportando por su cuenta al Seguro Social.

El esquema ayuda a mantener la continuidad de las cotizaciones y, dependiendo del régimen pensionario y de las condiciones de cada persona, puede contribuir a mejorar la pensión que recibirá al jubilarse.

El salario registrado sirve para calcular las aportaciones y forma parte de los elementos que intervienen en los derechos pensionarios. Por ello, el nuevo límite puede afectar las proyecciones de quienes esperaban cotizar con una base salarial mucho mayor a la de su último empleo.

Dicha medida no elimina la Modalidad 40, pero modifica temporalmente las condiciones para las nuevas incorporaciones sujetas al acuerdo.

Quienes ya están inscritos conservarán sus condiciones

Las personas que ya se encuentren incorporadas al esquema cuando entre en vigor la disposición mantendrán las condiciones actuales hasta que concluya el periodo contratado, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Técnico del IMSS.

También se reconocerán las semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados para calcular sus futuros derechos pensionarios.

En caso de realizar una nueva incorporación, esta quedará sujeta a las reglas que estén vigentes al momento de presentar el trámite.

IMSS revisará el impacto financiero durante seis meses

El Consejo Técnico del Seguro Social dio a la Dirección de Finanzas un plazo de hasta seis meses, contado a partir de la emisión del acuerdo, para analizar el impacto de la Modalidad 40 en las finanzas del Instituto.

Una vez concluido ese estudio, la Dirección Jurídica tendrá hasta seis meses adicionales, desde que reciba los resultados, para coordinar una propuesta de modificaciones a las reglas del esquema.

La revisión busca mantener la viabilidad financiera de la continuación voluntaria a mediano y largo plazos. Los plazos establecidos corresponden al análisis y a la elaboración de posibles ajustes; no implican que las condiciones anteriores se restablezcan automáticamente al concluirlos.

El acuerdo también instruye al Instituto a adecuar sus sistemas para que las inscripciones se realicen únicamente por medios digitales y a establecer un canal de atención para casos especiales.