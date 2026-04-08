Senado mexicano recibe a Roberto Velasco como nuevo canciller

El Senado de la República recibió formalmente la designación de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

El Senado de la República recibió formalmente la designación de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del nombramiento y señaló que el Senado ejercerá su facultad constitucional para analizarlo y, en su caso, ratificarlo, proceso que se prevé se concrete en las próximas horas.

El procedimiento contempla la comparecencia de Velasco ante la Comisión de Relaciones Exteriores, donde deberá exponer su visión y prioridades en política exterior, antes de que el pleno determine su ratificación.

Este paso es clave, ya que el Senado tiene la atribución exclusiva de aprobar o rechazar el nombramiento del canciller, una de las posiciones estratégicas del gabinete federal.

Diálogo con fuerzas políticas

Como parte del proceso, Velasco sostuvo una reunión privada con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, en la que participaron representantes de las distintas bancadas.

En ese encuentro, legisladores plantearon los principales desafíos de la política exterior mexicana, entre ellos la migración, la relación bilateral con Estados Unidos, la revisión y fortalecimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como el papel de México en la geopolítica latinoamericana.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baños, destacó que el canciller designado ofreció mantener un diálogo constante con el Senado, aunque subrayó que su postura integral será evaluada durante la comparecencia formal.

Cambio en la Cancillería

El relevo en la SRE se da luego de que Juan Ramón de la Fuente dejara el cargo por motivos de salud, tras lo cual la presidenta Sheinbaum optó por promover a Velasco, quien hasta entonces se desempeñaba como subsecretario para América del Norte.

Desde esa posición, Velasco fue una pieza clave en la conducción de la relación con Washington, particularmente en temas comerciales, migratorios y de cooperación bilateral.

De ser ratificado, Velasco enfrentará un contexto internacional complejo, marcado por tensiones comerciales, flujos migratorios crecientes y la necesidad de fortalecer la posición de México en acuerdos multilaterales.

Además, su gestión estará estrechamente vinculada con la implementación del T-MEC y la preparación de México en el escenario internacional rumbo a eventos globales, así como la atracción de inversiones extranjeras.

El diplomático es considerado un perfil técnico con experiencia en negociaciones internacionales, especialmente en América del Norte, lo que ha generado expectativas sobre continuidad en la política exterior, pero también sobre ajustes estratégicos bajo el nuevo gobierno.