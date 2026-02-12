Senado mantendrá suspendido salón de belleza; revisarán servicios

El presidente de la Jucopo, reconoció que la suspensión temporal afecta económicamente a la maquillista y peinadora que prestaba servicios en el salón.

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo, anunció una inspección de los espacios y servicios disponibles, tras la polémica generada por la estética instalada en el recinto legislativo.

El anuncio se dio en conferencia de prensa, donde Mier Velazco explicó que la revisión se hará "sin emitir juicios ni satanizar" y subrayó que cualquier trabajo lícito honra a las personas que lo realizan. Asimismo, reconoció que la suspensión temporal afecta económicamente a la maquillista y peinadora que prestaba servicios en el salón.

Senador del PRI pide cierre definitivo del salón

Por su parte, Manuel Añorve, coordinador del grupo parlamentario del PRI, solicitó a la Jucopo que se cierre de manera permanente el espacio de belleza reabierto unilateralmente por Morena. Añorve consideró que hay temas más importantes que atender que la operación de un salón en el Senado.

Polémica por la instalación de la estética en el Senado

La controversia surgió tras la apertura de un espacio acondicionado con espejos y tocadores en el piso dos del Senado, destinado a que las legisladoras se arreglen antes de las sesiones. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que el lugar "no es nada fuera de lo normal", señalando que existe un espacio similar en la Cámara de Diputados.

Servicios pagados directamente por los legisladores

Castillo aclaró que las senadoras y senadores pagan por los servicios que solicitan, cumpliendo así con la política de austeridad del Senado. Reiteró que el peinado, maquillaje y otros servicios no son financiados por el erario, sino de manera particular por los legisladores cuando requieren atención en la estética.

Revisión integral de los servicios en el Senado

Mier Velazco informó que la próxima semana se realizará una inspección completa de todos los espacios y servicios disponibles para los legisladores y visitantes durante las sesiones, con el objetivo de garantizar un funcionamiento adecuado y transparente del recinto legislativo.