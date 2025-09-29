Info 7 Logo
Senado iniciará proceso para reforma a ley de amparo

Por: Diana Leyva

28 Septiembre 2025, 16:03

Legisladores advirtieron que proceder con dicha iniciativa de la mandataria podría limitar los derechos de los ciudadanos

El Senado de la República llevará a cabo una agenda de actividades para debatir la reforma a la Ley de Amparo este próximo lunes.

Así lo dijo la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo a través de redes sociales:

Durante estas sesiones, se abordarán cuestiones como el Interés Legítimo y Suspensión, los Plazos y Consecuencias por su Incumplimiento y el Juicio de Amparo Digital.

Por su parte, algunos legisladores opositores advirtieron que las reformas de amparo promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum restringirán los derechos y su alcance ante una figura legal.

“Desafortunadamente no toda la gente tiene acceso a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, y si se ponen trabas, y se obstaculiza el acceso a la justicia de la gente, necesariamente hay una merma de derechos” exclamó el senador Raymundo Bolaños.

