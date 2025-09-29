Senado iniciará proceso para reforma a ley de amparo

Legisladores advirtieron que proceder con dicha iniciativa de la mandataria podría limitar los derechos de los ciudadanos

El Senado de la República llevará a cabo una agenda de actividades para debatir la reforma a la Ley de Amparo este próximo lunes.

Así lo dijo la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo a través de redes sociales:

🚨 Semana intensa en el @senadomexicano 🚨

Tendremos una agenda cargada de actividades de gran relevancia para la vida democrática y cultural de nuestro país.



👉 Lunes 29 de septiembre

Lunes 29 de septiembre

- Iniciarán las Audiencias públicas para analizar la iniciativa que reforma la Ley de Amparo

Durante estas sesiones, se abordarán cuestiones como el Interés Legítimo y Suspensión, los Plazos y Consecuencias por su Incumplimiento y el Juicio de Amparo Digital.

Por su parte, algunos legisladores opositores advirtieron que las reformas de amparo promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum restringirán los derechos y su alcance ante una figura legal.