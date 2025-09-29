Senado iniciará proceso para reforma a ley de amparo

El Senado de la República llevará a cabo una agenda de actividades para debatir la reforma a la Ley de Amparo este próximo lunes.
Así lo dijo la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo a través de redes sociales:
🚨 Semana intensa en el @senadomexicano 🚨— Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) September 28, 2025
Tendremos una agenda cargada de actividades de gran relevancia para la vida democrática y cultural de nuestro país.
👉 Lunes 29 de septiembre
- Iniciarán las Audiencias públicas para analizar la iniciativa que reforma la Ley de Amparo,…
Durante estas sesiones, se abordarán cuestiones como el Interés Legítimo y Suspensión, los Plazos y Consecuencias por su Incumplimiento y el Juicio de Amparo Digital.
Por su parte, algunos legisladores opositores advirtieron que las reformas de amparo promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum restringirán los derechos y su alcance ante una figura legal.
“Desafortunadamente no toda la gente tiene acceso a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, y si se ponen trabas, y se obstaculiza el acceso a la justicia de la gente, necesariamente hay una merma de derechos” exclamó el senador Raymundo Bolaños.