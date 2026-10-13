Senado avanza en restricciones a celulares en educación básica

En el nivel superior, la propuesta plantea fomentar el uso responsable y seguro de estas herramientas durante la jornada escolar

El Senado dio un paso hacia la prohibición del uso de celulares y otros dispositivos móviles durante la jornada escolar en educación básica, luego de que las comisiones aprobaran por unanimidad un dictamen que busca regular su utilización en las escuelas. La propuesta fue enviada a la Mesa Directiva para que sea turnada al pleno.

El presidente de la Comisión de Educación, Aníbal Ostoa Ortega, señaló que la reforma armoniza la Ley General de Educación con las políticas públicas anunciadas por las autoridades educativas en esta materia.

El dictamen establece restricciones según el nivel educativo

El dictamen integra 13 iniciativas presentadas por senadores de distintos partidos y establece que, en preescolar, primaria y secundaria, los dispositivos solo podrán utilizarse con fines educativos previamente programados o en situaciones de emergencia.

Para la educación media superior, cada institución determinará las restricciones conforme a sus características y necesidades, mediante consultas y acuerdos con la comunidad educativa.

En el nivel superior, la propuesta plantea fomentar el uso responsable y seguro de estas herramientas durante la jornada escolar, de acuerdo con las disposiciones aplicables y los acuerdos de cada comunidad.

Senadores advierten sobre efectos en la atención y el aprendizaje

Durante la discusión, el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, advirtió que el uso indiscriminado de dispositivos puede afectar el desarrollo cognitivo.

Sostuvo que recurrir constantemente a internet, la inteligencia artificial y otras tecnologías para resolver tareas puede reducir el esfuerzo mental y limitar la formación de habilidades.

Ostoa, por su parte, citó documentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre los posibles efectos de la presencia de celulares en el aula en la atención y el desempeño escolar.

Además, expuso resultados de una consulta nacional realizada en agosto en los consejos técnicos escolares, en la que participaron más de 565,000 figuras educativas.

Según los datos presentados, ocho de cada diez reportaron dificultades de atención entre los alumnos y 81 por ciento respaldó la adopción de medidas de alcance nacional.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía, también respaldó el dictamen y señaló que la presencia de celulares dificulta a los docentes mantener la atención de los estudiantes, lo que puede repercutir en su aprovechamiento académico.