Senado avala Ley de Ingresos entre críticas por endeudamiento

Reyes, presidente de la Comisión de Economía, argumentó que la medida busca proteger inversiones, empleos y la competitividad

El Senado aprobó la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación, además de una reserva a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para establecer un tratamiento fiscal diferenciado a empresas de los sectores automotriz y de combustibles.

Las dos primeras fueron avaladas con 79 votos a favor y 34 en contra, y 75 a favor y 34 en contra, respectivamente. Ambas fueron turnadas al Ejecutivo federal para su publicación.

La minuta de la ley del ISR fue devuelta a la Cámara de Diputados.

Modificación al ISR contempla a empresas automotrices y de combustibles

La reserva, presentada por los senadores de Morena Ignacio Mier y Emmanuel Reyes, modifica el artículo 78-E para evitar que las nuevas restricciones fiscales afecten a compañías dedicadas al ensamble y fabricación de vehículos para exportación, así como a distribuidoras y comercializadoras de gasolinas y diésel.

Reyes, presidente de la Comisión de Economía, argumentó que la medida busca proteger inversiones, empleos y la competitividad, sin eliminar obligaciones tributarias ni reducir la fiscalización.

Ingresos previstos y endeudamiento generan debate

El paquete económico contempla ingresos por $10 billones 636,488 millones de pesos y autoriza al gobierno federal a contratar hasta $1 billón 700,000 millones de pesos de endeudamiento neto interno.

La recaudación tributaria prevista asciende a $6 billones 263,886.8 millones de pesos. Legisladores de oposición cuestionaron el nivel de deuda, el costo financiero y los aumentos en derechos y servicios gubernamentales, mientras Morena defendió que los recursos permitirán sostener programas sociales y proyectos de infraestructura.

La senadora priista Claudia Anaya advirtió sobre el crecimiento del gasto y las obligaciones financieras del gobierno, mientras representantes de Movimiento Ciudadano y del PAN criticaron las cargas fiscales y el endeudamiento.

En contraste, el morenista Francisco Chiguil sostuvo que el paquete garantizará recursos para pensiones, becas y programas sociales. Con la aprobación de las leyes, el proceso legislativo continúa en la Cámara de Diputados para revisar la modificación al ISR.