Senado avala ingreso de 139 militares de EUA a México

El traslado se realizará a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que aterrizará en la 5/a Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis

El Senado de la República autorizó el ingreso temporal a México de 139 integrantes del Ejército de Estados Unidos, quienes participarán con armamento en un ejercicio de adiestramiento junto con personal militar mexicano en Chihuahua.

La solicitud, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y considerada de urgente resolución, fue aprobada por unanimidad con 75 votos a favor. La estancia del contingente estará limitada al periodo comprendido entre el 20 y el 30 de septiembre de 2026.

Ejercicio militar se realizará en Santa Gertrudis

El denominado Ejercicio Especializado Conjunto tendrá como sede el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, complejo militar ubicado en Chihuahua y utilizado para la preparación de integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la autorización, la actividad busca fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos mediante la planeación y ejecución coordinada de operaciones militares.

Los participantes estadounidenses pertenecen a la 101/a División Aerotransportada y llegarán con armamento, municiones y el equipo requerido para las prácticas.

El traslado se realizará a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que aterrizará en la 5/a Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis.

Senado limita autorización a diez días

La presencia del contingente estadounidense estará restringida exclusivamente al periodo y las actividades aprobadas. Una vez terminado el ejercicio, los 139 militares deberán salir del territorio mexicano el 30 de septiembre.

El Senado estableció que la cooperación deberá desarrollarse bajo los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

El adiestramiento pretende mejorar la preparación individual y colectiva de los participantes, además de perfeccionar los mecanismos de coordinación militar entre ambas naciones. La autorización no contempla la intervención del personal extranjero en operaciones de seguridad pública o acciones contra grupos criminales dentro del país.

Cooperación militar genera atención por contexto bilateral

Esta no es la primera ocasión en que personal militar estadounidense ingresa a México para participar en actividades de capacitación.

En julio de 2025, un contingente de 120 efectivos realizó prácticas en el mismo centro de Santa Gertrudis, mientras que meses antes otros 11 soldados estuvieron en esas instalaciones.

La nueva autorización ocurre en un momento de atención sobre los alcances de la cooperación bilateral en materia de seguridad, después de las diferencias surgidas entre autoridades federales y el gobierno de Chihuahua por un operativo antidrogas realizado en abril.

Aquel caso abrió una discusión sobre la participación de agentes estadounidenses y los mecanismos de comunicación entre los distintos niveles de gobierno. Frente a ese antecedente, el acuerdo aprobado por el Senado establece de manera expresa el número de efectivos, la sede, las fechas y el propósito de su presencia en México.