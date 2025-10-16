Senado aprueba reforma a Ley de Amparo sin cambios de fondo

En fast track, Morena y aliados avalan reforma que limita suspensiones en juicios de amparo; oposición la tacha de 'Ley del Desamparo'

El Senado aprobó este miércoles y turnó al Ejecutivo Federal la reforma a la Ley de Amparo con 83 votos a favor y 38 en contra, en un proceso legislativo acelerado.

Pese a que se incorporó un transitorio para aclarar que no habrá aplicación retroactiva, la oposición advirtió que no hubo modificaciones de fondo y que la medida restringe derechos.

La discusión de esta ley se centró en el alcance del artículo tercero transitorio, que establece que los casos en curso no serán afectados, pero que las nuevas reglas procesales aplicarán en adelante.

Pues, mientras que Morena defendió que se trata de una ley de carácter procesal que busca dar mayor agilidad y certeza jurídica a los juicios de amparo. El PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que dicha reforma debilita este mecanismo al limitar la suspensión de actos reclamados y reducir el interés legítimo para interponer recursos, lo que impactaría a colectivos, comunidades indígenas, organizaciones ambientales y pequeños contribuyentes.

Además, la oposición también señaló que la medida abre la puerta para facilitar el cobro de miles de créditos fiscales pendientes y advirtieron que la aprobación en fast track impidió un debate de fondo.

Ahora, el Ejecutivo deberá promulgar la reforma.