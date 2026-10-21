Senado aprueba en lo general ley sobre pagos digitales en México

El Senado de la República aprobó en lo general la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que reconoce diversas herramientas tecnológicas como medios de pago y establece que su aplicación deberá coexistir con la legislación financiera, mercantil, bancaria y civil vigente.
Entre los medios contemplados por el ordenamiento se encuentran los códigos QR, los dispositivos con tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), las tarjetas de débito y crédito, las transferencias de fondos y las domiciliaciones.
La disposición también abre la posibilidad de reconocer otros dispositivos e interfaces destinados a realizar pagos, siempre que cuenten con la aprobación de las autoridades competentes.
El marco legal busca dar reconocimiento a distintas modalidades de pago digital y electrónico, en un contexto en el que las herramientas tecnológicas forman parte de las operaciones financieras y comerciales.
El ordenamiento establece, además, que la incorporación de estos mecanismos no sustituye las normas existentes, sino que deberá aplicarse en coordinación con las disposiciones que regulan los ámbitos financiero, mercantil, bancario y civil.
¿Qué medios de pago reconoce la ley?
La legislación contempla distintas herramientas para realizar operaciones digitales y electrónicas:
Códigos QR: permiten efectuar pagos mediante el escaneo de códigos.
Tecnología NFC: posibilita transacciones sin contacto entre dispositivos compatibles.
Tarjetas de débito y crédito: instrumentos bancarios para realizar compras y pagos.
Transferencias de fondos: operaciones para enviar dinero entre cuentas.
Domiciliaciones: cargos automáticos previamente autorizados.
Otros dispositivos e interfaces: podrán reconocerse con la aprobación de las autoridades competentes.
La aplicación de estos medios deberá respetar la legislación financiera, mercantil, bancaria y civil vigente.