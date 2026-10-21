Senado aprueba en lo general ley sobre pagos digitales en México

Entre los medios contemplados por el ordenamiento se encuentran los códigos QR, los dispositivos con tecnología de comunicación de campo cercano (NFC)

El Senado de la República aprobó en lo general la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que reconoce diversas herramientas tecnológicas como medios de pago y establece que su aplicación deberá coexistir con la legislación financiera, mercantil, bancaria y civil vigente.

Entre los medios contemplados por el ordenamiento se encuentran los códigos QR, los dispositivos con tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), las tarjetas de débito y crédito, las transferencias de fondos y las domiciliaciones.

La disposición también abre la posibilidad de reconocer otros dispositivos e interfaces destinados a realizar pagos, siempre que cuenten con la aprobación de las autoridades competentes.

El marco legal busca dar reconocimiento a distintas modalidades de pago digital y electrónico, en un contexto en el que las herramientas tecnológicas forman parte de las operaciones financieras y comerciales.

El ordenamiento establece, además, que la incorporación de estos mecanismos no sustituye las normas existentes, sino que deberá aplicarse en coordinación con las disposiciones que regulan los ámbitos financiero, mercantil, bancario y civil.

¿Qué medios de pago reconoce la ley?

La legislación contempla distintas herramientas para realizar operaciones digitales y electrónicas:

Códigos QR: permiten efectuar pagos mediante el escaneo de códigos.

Tecnología NFC: posibilita transacciones sin contacto entre dispositivos compatibles.

Tarjetas de débito y crédito: instrumentos bancarios para realizar compras y pagos.

Transferencias de fondos: operaciones para enviar dinero entre cuentas.

Domiciliaciones: cargos automáticos previamente autorizados.

Otros dispositivos e interfaces: podrán reconocerse con la aprobación de las autoridades competentes.

La aplicación de estos medios deberá respetar la legislación financiera, mercantil, bancaria y civil vigente.