Senado aprueba en lo general el 'Plan B' de la reforma electoral

El dictamen obtuvo 87 votos a favor y 41 en contra gracias al respaldo de Morena y el PT, quien condicionó su apoyo a eliminar las modificaciones al artículo 35

Este miércoles, el Senado de la República aprobó en lo general el "Plan B" de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin incluir los cambios al mecanismo de revocación de mandato que habrían permitido adelantarlo a 2027.

El dictamen obtuvo mayoría calificada con 87 votos a favor y 41 en contra, gracias al respaldo conjunto de Morena y el Partido del Trabajo (PT).

Pese a esto, el PT condicionó su apoyo a eliminar las modificaciones al artículo 35 constitucional.

El líder petista Alberto Anaya confirmó en tribuna que votarían a favor en lo general, pero se separarían del tema de revocación.

“Estamos firmes con la presidenta, pero no acompañamos ese punto”, dijo Alberto Anaya.

Desde la oposición, legisladores del PRI y PAN respaldaron la postura del PT y criticaron la propuesta, al considerar que buscaba abrir la puerta para que la mandataria participara en el proceso electoral de 2027.

Tras su aprobación en lo general, el dictamen pasa a la discusión en lo particular, donde se presentaron 18 reservas, aunque únicamente se debatirá la impulsada por el PT para retirar los cambios sobre revocación de mandato.