Semarnat refuerza acciones para proteger al jaguar

Semarnat impulsará nuevas estrategias en el sureste para proteger al jaguar, especie en peligro, reforzando conservación, vigilancia y combate a la caza ilegal

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que impulsará una serie de estrategias en el sureste del país para fortalecer la protección del jaguar, considerado el felino más grande de América y catalogado como especie en peligro de extinción.

En un comunicado, la dependencia informó que las acciones estarán enfocadas en la conservación de los ecosistemas, la aplicación de investigaciones científicas y la promoción de la coexistencia entre humanos y el felino.

Como parte de estos esfuerzos, la Semarnat, a través de su Oficina de Representación Estatal (ORE), presidió la Reunión del Grupo de Conservación del Jaguar en Yucatán, estado donde se concentra una parte importante de la población de la especie.

📄 #COMUNICADO | México refuerza estrategia para la protección del jaguar en la región sureste del país.



➡️ https://t.co/1TdJl0WnDA#SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/cXolCE5VbE — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) February 8, 2026

El encuentro, realizado el pasado 6 de febrero, reunió a autoridades ambientales, especialistas y organizaciones civiles, quienes analizaron el panorama actual del jaguar con el objetivo de actualizar los procedimientos de protección.

Entre las propuestas destacadas se encuentran el cuidado de selvas y bosques, el fortalecimiento de los procesos de inspección y videovigilancia, así como la evaluación y actualización del censo poblacional.

También se planteó la erradicación de la cacería furtiva y el comercio ilegal, el refuerzo de la colaboración interinstitucional y una mayor participación social en su preservación.

Avances y retos

De acuerdo con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, en 2025 se registraron 5 mil 326 ejemplares en México, lo que representa un incremento del 10% respecto a años anteriores, según su tercer censo nacional.

No obstante, la especie enfrenta amenazas persistentes como la deforestación, el avance de la agricultura industrial, la caza ilegal y el desarrollo inmobiliario en zonas protegidas. Además, proyectos de infraestructura en el sureste han generado controversia por su impacto en el hábitat del felino.

El jaguar fue una de las primeras especies incluidas en el Apéndice I de la CITES en 1973, y hoy es considerado un símbolo de la responsabilidad compartida para conservar el patrimonio natural y cultural del continente americano.