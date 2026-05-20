Semarnat rechaza proyecto de Royal Caribbean por riesgo ambiental

La Semarnat confirmó que no aprobará el proyecto turístico 'Perfect Day' debido al posible impacto ambiental sobre arrecifes y ecosistemas marinos

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, confirmó este martes que el proyecto turístico “Perfect Day” de la empresa de cruceros Royal Caribbean no será aprobado debido a sus posibles afectaciones ambientales.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria explicó que, aunque la compañía analiza desistirse del proyecto, la dependencia federal ya tomó la decisión de no autorizarlo.

“Me permito informar que no se va a aprobar el Proyecto Perfect Day de Royal Caribbean… sabemos que la empresa está también buscando desistirse del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, declaró Bárcena.

🔴 #ÚltimoMomento | La secretaria de Medio Ambiente, @aliciabarcena anuncia «No se va a aprobar el proyecto «Perfect Day» de Royal Caribbean, en #Mahahual, Quintana Roo. #SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/moZfcEEJFH — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 19, 2026

Proyecto afectaría arrecifes y ecosistemas marinos

La secretaria explicó que el complejo turístico pretendía construirse sobre una zona de arrecifes, situación que provocó preocupación entre las autoridades ambientales.

Por ello, indicó que el proyecto no recibió el aval correspondiente y reiteró que el gobierno federal priorizará la protección de los ecosistemas marinos y costeros.

Sin embargo, Bárcena señaló que la empresa aún podría buscar una nueva ubicación que no represente un riesgo ambiental.

“La empresa puede buscar otra locación que no afecte a un sitio maravilloso”, expresó la titular de Semarnat.

Sheinbaum pidió revisión detallada del proyecto

Las declaraciones de Alicia Bárcena se producen un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que Semarnat realizaba una revisión exhaustiva sobre el impacto ambiental del proyecto.

La mandataria destacó que el gobierno no permitirá obras que comprometan el equilibrio ecológico de la zona, especialmente por la importancia de los arrecifes.

“No debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante y particularmente para los arrecifes”, afirmó Sheinbaum.

Semarnat mantenía observaciones sobre el complejo

Hace una semana, Semarnat informó que todavía existían observaciones relacionadas con la infraestructura propuesta, las medidas de mitigación ambiental y los posibles impactos sobre ecosistemas marinos y costeros.

El proyecto contemplaba la construcción de un complejo turístico con piscinas, toboganes y diversas atracciones recreativas.

La dependencia reiteró que las decisiones ambientales se toman bajo criterios técnicos, científicos y jurídicos, priorizando la protección del medio ambiente y el interés público.