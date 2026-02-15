SEMARNAT lleva a cabo pruebas de contaminación en río Sonora

Las autoridades señalaron que estas acciones abarcarán aproximadamente 402 kilómetros y beneficiarán a cerca de 22 mil habitantes

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que llevó a cabo un muestreo exploratorio en el río Sonora con el objetivo de ubicar posibles zonas contaminadas con metales pesados, como parte de las acciones de saneamiento tras el derrame tóxico ocurrido en 2014.

De acuerdo con la dependencia federal, los trabajos se realizaron durante miércoles y jueves mediante recorridos a lo largo de la cuenca, en coordinación con los comités de cuenca del río Sonora. Las inspecciones incluyeron visitas a comunidades como Cananea, Bacoachi, Unámichi, Tahuichopa, Arizpe, Aconchi y Ures.

Recolección de muestras y análisis técnico

Durante las jornadas de trabajo se efectuó la toma de muestras de suelo y sedimentos, además de mediciones con equipos especializados de fluorescencia de rayos X, tecnología que permite detectar concentraciones de metales pesados en campo.

Las autoridades señalaron que estas acciones abarcarán aproximadamente 402 kilómetros y beneficiarán a cerca de 22 mil habitantes de ocho municipios ubicados en la zona afectada por el derrame.

Plan integral de remediación ambiental

A finales de 2025, autoridades federales y del estado de Sonora anunciaron un plan integral para reparar los daños ambientales y atender afectaciones a la salud derivadas del derrame de residuos tóxicos ocurrido en agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre.

En su momento, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, explicó que la estrategia busca garantizar justicia ambiental, acceso a agua potable y atención médica para las comunidades impactadas, tras uno de los episodios más graves en la historia minera del país.

Desde 2024, autoridades federales sostuvieron reuniones con habitantes de la región para integrar sus demandas en un esquema estructurado en tres ejes principales: salud, abastecimiento de agua potable y remediación ecológica.

El antecedente del derrame de 2014

El 6 de agosto de 2014 se registró el que ha sido catalogado como el peor desastre ambiental de la minería en México, cuando aproximadamente 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado fueron vertidos en el río Sonora debido a fallas en el diseño del sistema de presas de la mina.

El incidente afectó a más de 22 mil personas y contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, impactando a municipios como Cananea, Ures, Huepac, Banámichi, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Arizpe, donde persisten preocupaciones ambientales y de salud pública.