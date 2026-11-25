Un operativo de Semar, Profepa y policías estatales en Zacatelco permitió asegurar dos crías de halcón y dos pericos verdes de cabeza amarilla

Dos personas fueron detenidas y cuatro ejemplares de aves consideradas especies protegidas quedaron bajo resguardo de las autoridades, tras un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Zacatelco, Tlaxcala.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que durante la intervención también fue asegurada una motocicleta. Los animales fueron localizados en un domicilio del Barrio de Manantiales.

Aseguran dos crías de halcón y dos pericos

El operativo contó con la participación de personal de la Semar, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y elementos de la Policía de Montaña de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala.

Los efectivos navales y policías estatales se encargaron de brindar seguridad perimetral mientras el personal de Profepa realizaba las diligencias correspondientes en el inmueble.

Durante la inspección fueron encontrados dos ejemplares jóvenes de halcón y dos pericos verdes de cabeza amarilla, aves cuyo manejo y posesión están sujetos a disposiciones de protección ambiental.

Detenidos quedaron a disposición de las autoridades

Las dos personas aseguradas durante el operativo fueron trasladadas y puestas a disposición de la autoridad competente. Tanto los ejemplares de aves como la motocicleta quedaron bajo resguardo para continuar con los procedimientos correspondientes.

Las investigaciones buscarán establecer de dónde procedían los animales, en qué condiciones se encontraban y si existe responsabilidad por posibles delitos contra la biodiversidad.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas detenidas.