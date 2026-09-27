Semar rescata a 45 personas en dos yates frente a Ensenada

El personal naval interceptó dos embarcaciones tipo yate en las que viajaban 41 hombres, una mujer y tres menores de edad

La Secretaría de Marina (Semar) rescató a 45 personas que presuntamente eran trasladadas de manera ilegal hacia Estados Unidos a bordo de dos embarcaciones, en inmediaciones de Ensenada, Baja California. Durante el operativo fueron detenidos cinco presuntos involucrados.

Grupo viajaba a bordo de dos yates

La Segunda Zona Naval informó que el grupo fue detectado durante patrullajes de vigilancia marítima. El personal naval interceptó dos embarcaciones tipo yate en las que viajaban 41 hombres, una mujer y tres menores de edad, todos de nacionalidad mexicana.

Además de los pasajeros, en las embarcaciones fueron localizados mil 850 litros de combustible diésel almacenados en 23 bidones. Debido a esta situación, las unidades fueron conducidas a puerto para continuar con las diligencias correspondientes.

Detienen a cinco presuntos involucrados

La Semar señaló que cinco personas fueron detenidas por su posible vínculo con operaciones de traslado ilegal de personas y de hidrocarburos hacia Estados Unidos. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Al llegar a las instalaciones navales, personal de Sanidad Naval brindó atención médica a las personas rescatadas y reportó que se encontraban en buen estado de salud.

Posteriormente, los 45 migrantes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ensenada, donde se realizarían las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.