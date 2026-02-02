Semar hunde exbuque Corrientes y crea museo subacuático en Sonora

La Marina hundió el exbuque Corrientes en Guaymas para crear un arrecife artificial e inauguró un museo subacuático que impulsa la conservación marina

La Secretaría de Marina (Semar) llevó a cabo el hundimiento del exbuque Corrientes en aguas de Guaymas, Sonora, con el objetivo de crear un arrecife artificial que fomente la vida marina y contribuya a la conservación de los ecosistemas del Golfo de California.

El acto se realizó durante una ceremonia a bordo del buque Usumacinta, donde también fue inaugurado el Museo Subacuático del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS).

Un museo bajo el mar

El museo subacuático está conformado por seis artefactos navales, entre ellos el exbuque Corrientes, además de un avión, un helicóptero y otros vehículos de la Armada de México, colocados estratégicamente en el lecho marino para servir como refugio de flora y fauna.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, destacó que este proyecto redefine el servicio naval al proteger los mares “desde una nueva dimensión: el fondo del mar”.

Impulso al turismo sustentable

A la fecha, el museo se consolida como uno de los proyectos más relevantes de conservación marina y turismo sustentable en el país.

De acuerdo con la Semar, el SAAS abre oportunidades reales de desarrollo económico para las comunidades costeras de Guaymas y San Carlos, mediante el buceo recreativo responsable, el turismo científico y la educación ambiental.

“No es un turismo depredador, es un turismo consciente y alineado con la protección de nuestros recursos marinos”, subrayó Morales Ángeles.

Una nueva misión para el exbuque Corrientes

El exbuque Corrientes fue construido en 1953 en Maryland, Estados Unidos, y se integró a la Armada de México en 1990.

Tras más de tres décadas de servicio, fue dado de baja en noviembre de 2022 para asumir una nueva encomienda como hogar de especies marinas.

El Sistema Arrecifal Artificial Sonorense inició en 2023 con el hundimiento del exbuque Santos y se complementará con un museo subacuático que integrará hasta 25 esculturas y artefactos navales, accesibles para actividades como esnórquel y buceo.