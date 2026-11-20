Las primeras indagatorias apuntan a que el grupo realizaba labores de vigilancia y guardia en los ductos de combustible que cruzan por Tepeaca

Siete hombres armados, presuntamente vinculados con la célula delictiva conocida como “Los Tepeacas” y dedicados al robo de hidrocarburo, fueron detenidos durante un operativo conjunto realizado en el barrio Santa Cruz Temilco de este municipio.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, como parte de las estrategias para combatir delitos de alto impacto en la región.

Identifican a los presuntos

De acuerdo con las líneas de investigación, entre los asegurados se encuentra Everardo "N", de 34 años, señalado como presunto jefe de la célula criminal.

Junto a él fueron capturados:

Fidencio N. , de 32 años

Ángel N. , de 31 años

Jairo N. , de 31 años

José N. , de 27 años

Saúl N. , de 24 años

Juan N., de 22 años

Información de inteligencia compartida entre las corporaciones participantes indica que la mayoría de los detenidos no son originarios de Puebla: cinco provienen de Veracruz y uno más del Estado de México.

Esto fue lo que se aseguró

Tras la intervención en el barrio Santa Cruz Temilco, las fuerzas estatales y federales realizaron una inspección en la que decomisaron:

Cinco armas de fuego largas

22 cargadores

Más de 500 cartuchos útiles calibre .223 milímetros

Cinco chalecos y dos cascos tácticos

Cuatro vehículos (dos motocicletas, una camioneta y un automóvil), presuntamente utilizados para movilizarse y cometer actividades ilícitas en la zona.

Vigilancia de ductos y puesta a disposición

Las primeras indagatorias apuntan a que el grupo realizaba labores de vigilancia y guardia en los ductos de combustible que cruzan por Tepeaca, con el fin de proteger tomas clandestinas y alertar sobre la llegada de las autoridades.

Tanto los siete detenidos como el armamento, el equipo táctico y las unidades aseguradas quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.

A través de la SSP, el Gobierno de Puebla reiteró que mantendrá la coordinación permanente con instancias federales y municipales para desarticular grupos generadores de violencia y fortalecer la seguridad en la entidad.