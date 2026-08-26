Semar detiene a ocho y asegura arsenal en Badiraguato

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a ocho personas y aseguraron un arsenal en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, como resultado de la desplegada “Operación Sable”.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje de vigilancia en el poblado de La Tuna. De acuerdo con el reporte oficial, el personal naval detectó a un individuo vestido con ropa tipo camuflaje y portando un arma larga.

Tras registrar el hallazgo, las fuerzas federales activaron el protocolo correspondiente e intervinieron en la zona, logrando la captura de ocho presuntos infractores.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron:

11 armas largas

22 cargadores

512 cartuchos de diversos calibres

Equipo táctico diverso

A los detenidos se les leyeron sus derechos conforme a la legislación vigente en el momento de la aprehensión.

Posteriormente, tanto los sospechosos como el material bélico confiscado quedaron a disposición de la autoridad competente, la cual integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

Este despliegue se enmarca en las acciones continuas de las fuerzas federales en el estado de Sinaloa para inhibir la presencia de grupos armados y neutralizar equipo vinculado a actividades delictivas.