Semar detiene a 'El Hacha', presunto jefe regional del CJNG

Labores de inteligencia y campo permitieron localizar al sospechoso mientras se desplazaba en un vehículo sin placas de circulación

En un golpe estratégico contra el crimen organizado, autoridades federales detuvieron en el estado de Tlaxcala a Isaac "N", alias "El Hacha", identificado como un relevante jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura, efectuada en el municipio de Santa Cruz, fue el resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detalles de la detención

Según el comunicado oficial de la SSPC, labores de inteligencia y campo permitieron localizar al sospechoso mientras se desplazaba en un vehículo sin placas de circulación.

Durante la inspección preventiva, las fuerzas federales aseguraron diversas dosis de droga y una granada de fragmentación.

¿Quién es 'El Hacha'?

"El Hacha" es señalado como el líder de una facción criminal originaria de Nayarit y las autoridades lo vinculan directamente con la coordinación de delitos de alto impacto como secuestros y homicidios, "cobro de piso" y huachicoleo.

Continúan golpes al CJNG

Este arresto se produce en un momento crítico para la organización criminal, tras la confirmación de la muerte de su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el pasado 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, Jalisco; así mismo, la detención ocurre bajo un clima de intensa presión diplomática.

Mientras el gobierno de Donald Trump ha sugerido la posibilidad de realizar operaciones militares contra los cárteles en suelo mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme de rechazo a cualquier intervención extranjera, privilegiando la soberanía nacional.

Los resultados de la Operación Frontera Norte

La captura de Moreno Romero se suma a los resultados de la Operación Frontera Norte, una estrategia acordada entre México y Estados Unidos para contener el flujo de narcóticos. Según el último informe gubernamental, entre febrero de 2025 y enero de 2026 se han logrado: