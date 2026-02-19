Semar despliega a más de 100 elementos en el simulacro

Fuerzas federales y capitalinas realizaron un simulacro tras un sismo hipotético de 7.2 con epicentro en Oaxaca, desplegando operativos de rescate

En menos de 30 segundos tras un sismo hipotético de magnitud 7.2 con epicentro en Oaxaca, que habría afectado a la Ciudad de México, en particular la zona de Avenida Juárez entre Balderas y Paseo de la Reforma, cientos de elementos federales y capitalinos activaron protocolos de auxilio en un simulacro de emergencia.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Cruz Roja Mexicana y áreas de Protección Civil federal y capitalina, ejecutaron maniobras de rescate urbano en estructuras colapsadas, rescate vertical y vehicular, además de atención a incidentes con sustancias peligrosas.

Los equipos se distribuyeron en distintos escenarios para establecer zonas de búsqueda y rescate, atención médica y primeros auxilios, apoyados por binomios caninos especializados.

La Avenida Juárez, una de las zonas más afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 1985, fue el punto central del ejercicio, donde se instalaron los principales escenarios de intervención.

En el caso de la Semar, se desplegaron más de 80 elementos y 12 vehículos utilizados en la activación del Plan Marina. Por su parte, la Defensa movilizó más de 100 efectivos del Batallón de Atención a Emergencias, informó el sargento Emanuel Santana Chávez.

El personal de Sanidad de ambas dependencias trabajó de manera coordinada con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con el agrupamiento aéreo Cóndores para el traslado de los “heridos” a unidades médicas, como parte del ejercicio preventivo.