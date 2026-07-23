Semar desmantela dos narcolaboratorios en Michoacán y Nayarit

La Marina inhabilitó dos laboratorios clandestinos con capacidad para producir más de 17.5 toneladas mensuales de drogas sintéticas

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) desmanteló dos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas en los estados de Michoacán y Nayarit, como parte de un operativo conjunto de inteligencia, vigilancia aérea y terrestre, así como reconocimientos realizados en coordinación con otras instituciones de seguridad.

Durante las acciones, el personal naval aseguró 11 reactores, condensadores, mezcladoras y diverso equipo especializado utilizado para la fabricación de narcóticos.

Además, fueron decomisados cerca de 30 mil litros y 2.5 toneladas de sustancias químicas y precursores empleados en la elaboración de drogas sintéticas.

De acuerdo con la Semar, la infraestructura instalada en ambos laboratorios tenía capacidad para producir más de 17.5 toneladas mensuales de sustancias ilícitas, con un valor estimado de 412 millones de dólares en el mercado ilegal.

La dependencia destacó que la destrucción de estas instalaciones evita que esos recursos fortalezcan las finanzas de organizaciones criminales y representa un golpe significativo a sus operaciones.

La Marina informó que, en lo que va de la actual administración, han sido localizados y desmantelados 75 laboratorios clandestinos en distintas regiones del país como resultado de acciones interinstitucionales.

Asimismo, señaló que la afectación económica acumulada para las estructuras delictivas derivada de estos aseguramientos asciende a 20 mil 186 millones 608 mil 766 pesos con cuatro centavos.