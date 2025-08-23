SEMAR asegura casi una tonelada de cocaína en costas del sur

Con esta acción, señaló la SSPC, evitó que alrededor de 1,8 millones de dosis llegaran a consumidores, además dio un golpe económico de casi $211.000 mdp

Autoridades mexicanas aseguraron este viernes casi una tonelada de cocaína en las costas del balneario de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, con lo que suman más de 46 toneladas confiscadas en altamar en lo que va de la administración del actual Gobierno.

“Resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de @SEMAR_mx (Secretaría de Marina), en las costas de Guerrero se aseguraron 900 kilos de cocaína”, apuntó en sus redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Precisó que desde el inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, se han decomisado más de 46 toneladas de cocaína en las costas mexicanas.

Durante un patrullaje de vigilancia en aguas del Pacífico, #PersonalNaval a bordo de embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México avistó y aseguró 30 bultos tipo costalillas con presunta cocaína. Gracias a esta acción, se evitó que aproximadamente… pic.twitter.com/FVyeXGOE8g — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 22, 2025

En un comunicado aparte, la SSPC abundó que la acción se realizó durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea, a cargo de agentes de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y SSPC.

Durante el operativo, las autoridades avistaron treinta bultos tipos costalillas en las costas de Acapulco “por lo que se procedió a una inspección, donde se aseguraron los paquetes que estaban envueltos en plástico negro con la carga ilícita”. No obstante, no hubo detenidos.

Con esta acción, señaló la SSPC, evitó que alrededor de 1,8 millones de dosis llegaran a manos de consumidores, además de que esto representa una afectación económica de casi $211.000 millones de pesos (unos 11.342 millones de dólares).

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos.