Seis asesinatos en Puebla: tres víctimas eran menores de edad

Seis personas murieron en dos hechos violentos en Puebla este domingo, incluyendo tres menores, sin que hasta el momento se reporten detenciones

En Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, fueron hallados los cuerpos en descomposición de tres mujeres abandonados en la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Félix, de 42 años, y sus hijas Johana María, de 20, y Yeraldine, de 10 años, quienes habían sido reportadas como desaparecidas desde el 4 de marzo.

En un hecho separado, un hombre y sus dos hijos menores fueron asesinados a balazos cerca de los límites de General Felipe Ángeles y Quecholac.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge, de 35 años, y sus hijos de 11 y 9 años, asesinados en las cercanías de una pista donde se realizaban carreras de caballos durante la tarde del domingo.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha reportado detenciones por los seis homicidios, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

La serie de asesinatos aumenta la preocupación por la violencia en la región y la seguridad de menores de edad en Puebla.