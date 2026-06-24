Segob y AMOTAC acuerdan no bloquear carreteras el 24 de junio

Se reiteró el llamado a evitar movilizaciones que puedan generar afectaciones y que la vía institucional es el mecanismo para la resolver conflictos.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) concluyó la mesa de trabajo sostenida con dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), en la que se acordó que no se realizarán bloqueos carreteros en el país este 24 de junio.

Durante el encuentro, las autoridades federales reiteraron el llamado a respetar el derecho al libre tránsito y a privilegiar el diálogo como vía para la atención de las demandas del sector transportista.

La dependencia federal informó que en la reunión se dio respuesta a las peticiones planteadas por los representantes de AMOTAC, además de establecer una ruta de trabajo para dar seguimiento a los distintos temas expuestos.

SEGOB señaló que en lo que va de la actual administración se han realizado más de 300 reuniones con integrantes del sector transportista, en las que se ha dado continuidad a acuerdos y revisiones sobre problemáticas operativas y de seguridad.

En su posicionamiento, la Secretaría de Gobernación subrayó que el gobierno federal mantiene abierta la mesa de diálogo con los transportistas, con el objetivo de atender sus planteamientos sin afectar a la ciudadanía.

La dependencia reiteró el llamado a evitar movilizaciones que puedan generar afectaciones en carreteras federales, al insistir en que la vía institucional es el mecanismo para la resolución de los conflictos.

Con el acuerdo alcanzado, las autoridades confirmaron que no se prevén bloqueos carreteros por parte de AMOTAC en la fecha anunciada, quedando activa una ruta de seguimiento a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo.