Segob, SEP e ISSSTE se reunirán con la CNTE para mesa de diálogo

La Segob y la SEP informaron que este martes se llevará a cabo una mesa de diálogo con representantes de la Sección 22 de la CNTE

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaron que este martes a las 12:00 horas se llevará a cabo una mesa de diálogo con representantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En el encuentro participarán la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director general del ISSSTE, Martí Batres, así como integrantes de la CNTE, con el objetivo de continuar la construcción de acuerdos mediante un intercambio respetuoso y directo.

Gobierno mantuvo conversaciones desde el fin de semana

De acuerdo con un comunicado conjunto, las autoridades federales señalaron que desde el fin de semana mantuvieron conversaciones con integrantes de la Sección 22 para garantizar condiciones de seguridad, atención a emergencias y protección de las y los manifestantes durante las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México.

Asimismo, indicaron que el Gobierno de la Ciudad de México realizó una inspección en la plancha del Zócalo junto con representantes del magisterio para supervisar las maniobras de instalación de pantallas, estructuras metálicas y grúas de gran tamaño.

Las dependencias señalaron que, por recomendación de Protección Civil, se advirtió sobre el riesgo que implicaba la permanencia de grandes grupos de personas en la zona mientras se realizaban dichos trabajos, por lo que se plantearon alternativas de ubicación para las actividades.

El Gobierno de México reiteró que los canales institucionales continúan abiertos para atender las demandas del magisterio nacional en un marco de respeto, legalidad y búsqueda de consensos.

Finalmente, Segob y SEP hicieron un llamado a privilegiar la no confrontación, el diálogo y la vía institucional para avanzar en la atención de las demandas de la CNTE, en beneficio de la comunidad educativa y de la sociedad en general.