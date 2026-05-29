Segob pide a CNTE evitar afectaciones en Ciudad de México

Las movilizaciones magisteriales han incluido marchas, bloqueos y protestas en distintos puntos de la capital, elevando la presión sobre el Gobierno federal

La Secretaría de Gobernación llamó a la CNTE a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía luego de los bloqueos registrados este jueves en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente sobre Circuito Interior, donde las movilizaciones generaron complicaciones viales y afectaciones a miles de personas.

El pronunciamiento ocurre en medio del aumento de protestas impulsadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen exigencias relacionadas con la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y cambios al sistema de pensiones.

Gobierno pide evitar afectaciones a la población

Mediante un comunicado oficial, la dependencia federal encabezada por Rosa Icela Rodríguez pidió a maestras y maestros mantener abiertas las vías institucionales y evitar acciones que perjudiquen la movilidad y las actividades cotidianas en la capital del país.

“Hacemos un llamado a evitar acciones que perjudiquen a millones de ciudadanas y ciudadanos, así como a trabajadores, estudiantes, servicios de emergencia y actividades económicas que diariamente dependen de la movilidad en la Ciudad de México”.

Durante las últimas semanas, las movilizaciones magisteriales han incluido marchas, bloqueos y protestas en distintos puntos de la capital, elevando la presión sobre el Gobierno federal ante el riesgo de nuevas afectaciones en vialidades estratégicas.

Segob y SEP reiteran disposición al diálogo

En el posicionamiento, Gobernación reiteró que el Gobierno federal reconoce el derecho a la libre manifestación, aunque insistió en que las demandas del magisterio deben atenderse mediante mesas de trabajo y negociación.

La dependencia señaló que tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Educación Pública mantienen disposición para continuar las conversaciones con representantes de la CNTE.

“La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública tienen disposición para continuar el diálogo constructivo, con respeto y responsabilidad, en búsqueda de soluciones que permitan avanzar en beneficio de las y los maestros, sin afectar a la población”.

CNTE mantiene presión con movilizaciones

La Coordinadora ha rechazado recientemente algunas de las propuestas presentadas por el Gobierno federal, incluyendo el incremento salarial anunciado para el magisterio, al considerar que las medidas no resuelven los problemas estructurales relacionados con jubilaciones, pensiones y condiciones laborales.

Además, dirigentes de la CNTE han advertido que las protestas continuarán mientras no existan acuerdos concretos con las autoridades federales.

Finalmente, Gobernación insistió en que el diálogo será la vía para buscar acuerdos duraderos y evitar un mayor escalamiento del conflicto.

“Reiteramos que el diálogo seguirá siendo el camino para construir acuerdos duraderos y preservar la convivencia democrática”.