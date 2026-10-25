Segob llama al diálogo ante protestas de transportistas

La Segob reiteró su disposición a dialogar con las organizaciones de transportistas que anunciaron movilizaciones para el próximo lunes 26 de octubre

La Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su disposición a dialogar con las organizaciones de transportistas que anunciaron movilizaciones para el próximo lunes 26 de octubre, e hizo un llamado a buscar acuerdos por las vías institucionales para evitar afectaciones a la ciudadanía.

En un posicionamiento difundido este 24 de octubre, la dependencia señaló que desde el inicio ofreció espacios de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes para escuchar las demandas del sector y avanzar en posibles soluciones.

La Segob reconoció las preocupaciones expresadas por las organizaciones transportistas y sostuvo que el diálogo y la colaboración pueden contribuir a encontrar respuestas a sus planteamientos.

La dependencia pidió privilegiar el entendimiento y evitar acciones que perjudiquen a la población, la circulación vehicular y el traslado de mercancías.

Asimismo, aseguró que continuará abierta a la comunicación con el gremio para atender sus demandas y favorecer la construcción de acuerdos mediante los canales institucionales.

Transportistas anuncian movilizaciones para el lunes

El llamado de Gobernación ocurre después de que organizaciones del autotransporte de carga anunciaran una suspensión nacional de actividades a partir del lunes 26 de octubre y por tiempo indefinido.

Entre las inconformidades expuestas por el sector se encuentran la inseguridad en las carreteras, los robos de unidades y mercancías, las extorsiones, el cobro de piso y las presiones económicas que enfrentan las empresas transportistas.

Los representantes del gremio también han planteado demandas relacionadas con las condiciones de las autopistas y el acceso a estímulos fiscales para el pago de peajes.

Ante las movilizaciones anunciadas, la Secretaría de Gobernación advirtió sobre la importancia de evitar medidas que puedan afectar el tránsito y la distribución de mercancías.

El transporte de carga es fundamental para el movimiento de productos entre distintas regiones del país, por lo que una interrupción de sus actividades podría repercutir en las cadenas de suministro, dependiendo del alcance y la duración de las acciones.