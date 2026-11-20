Rosa Icela Rodríguez señaló que algunos líderes de caravanas son dueños de líneas de autobuses, pero dijo no tener datos sobre vínculos con cárteles

La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que detrás de algunas caravanas migrantes que recorren México existen actividades económicas que podrían constituir delitos, luego de detectar que ciertos organizadores son propietarios de líneas de autobuses.

Durante la conferencia matutina de este jueves 19 de noviembre, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, respondió a los señalamientos del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, sobre la presunta participación de grupos del crimen organizado en la organización y financiamiento de estos contingentes.

La funcionaria aclaró que, hasta el momento, no cuenta con información que permita confirmar la intervención directa de cárteles en las caravanas; sin embargo, indicó que las autoridades mexicanas sí han identificado estructuras que aprovechan el desplazamiento de personas migrantes para obtener beneficios económicos.

Identifican a propietarios de líneas de autobuses

Rosa Icela Rodríguez explicó que algunas caravanas cuentan con líderes que tienen intereses comerciales en el transporte de pasajeros, una situación que las autoridades han detectado durante la atención de los movimientos migratorios.

"La organización (de algunas caravanas de migrantes) más que del crimen organizado en sí, que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos a veces con otro tipo de fachada", declaró.

De esta manera, la secretaria estableció una diferencia entre los posibles negocios ilícitos relacionados con el traslado de migrantes y las acusaciones sobre una participación directa de organizaciones criminales, respecto de las cuales dijo no tener elementos para confirmar.

México mantendrá acciones contra el tráfico de personas

La titular de Gobernación aseguró que el Gobierno mexicano continuará atendiendo a las personas migrantes bajo principios de respeto a los derechos humanos y sin recurrir a la violencia.

También reiteró que existe cooperación con Estados Unidos y los países de Centroamérica para enfrentar los desafíos relacionados con la migración. No obstante, subrayó que la colaboración entre las naciones se desarrolla bajo un esquema de responsabilidad compartida y no de subordinación.

"México coopera como socio, digamos, como vecino de los Estados Unidos y de los países centroamericanos, pero no con subordinación sino como un acuerdo donde hay responsabilidad compartida", sostuvo.

Rodríguez advirtió que, cuando las autoridades identifiquen a personas responsables de tráfico de migrantes, se procederá legalmente contra ellas.

"México ha detenido y seguirá deteniendo a las personas que estén en este tipo de delitos", afirmó.

Las declaraciones de la funcionaria se producen después de que Markwayne Mullin señalara ante autoridades estadounidenses la posible influencia de los cárteles en las caravanas migrantes que atraviesan territorio mexicano rumbo a la frontera norte.