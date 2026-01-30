Sedena refuerza seguridad en Sinaloa con 1,600 elementos

En Sinaloa se encuentran integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea y 90 elementos de las fuerzas especiales

Debido a la nueva ola de violencia que golpea el estado de Sinaloa, la Secretaría de la Defensa envió 1,600 elementos para reforzar los operativos contra el crimen organizado en esta región, particularmente en los municipios de Culiacán y Mazatlán.

Estas tropas, donde destacan 90 elementos de fuerzas especiales, compartirán con los otros uniformados federales que se encuentran ya en la zona, donde se encuentra la lucha de poder entre las dos facciones principales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) conodicas como "Los Chapitos" y "Los Mayitos".

En Sinaloa se encuentran integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea y los ya mencionados de fuerzas especiales, quienes a su vez apoyan a la Policía estatal.

Durante su estancia en la zona, estos refuerzos apoyarán con labores de disuasión, prevención y patrullaje, con los que se busca estabilizar el tenso ambiente que hay en el Pacífico mexicano.

Sinaloa bajo fuego

Durante las últimas horas se registró un ataque armado en contra de dos diputados de Movimiento Ciudadano, cuando salieron del Congreso en el municipio de Culiacán.

Debido a esto, ambos se encuentran hospitalizados en estado grave y con lesiones que causaron que la legisladora Elizabeth Montoya perdiera uno de sus ojos.

Además, 10 empleados de una empresa minera canadiense fueron reportados como desaparecidos en la comunidad de La Concordia. Pese a que ya comenzaron las indagatorias para dar con su paradero, de momento no se tiene más información al respecto.