Sedena despliega más de 5 mil elementos por lluvias

Las fuerzas armadas trabajan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para recorrer zonas de riesgo, evacuar comunidades vulnerables

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que más de 5 mil 400 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional se mantienen desplegados y en alerta en Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, como parte de la aplicación del Plan DN-III-E en su fase de auxilio ante las afectaciones de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025.

Desde el 9 de octubre, las fuerzas armadas trabajan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para recorrer zonas de riesgo, evacuar comunidades vulnerables, limpiar y desazolvar inmuebles, despejar carreteras y monitorear ríos y cuerpos de agua.

Como parte de las acciones, se habilitaron dos albergues en Veracruz, Álamo y Cerro Azul, y tres en San Luis Potosí, en Axtla de Terrazas y Tamazunchale, para atender a la población afectada.

Además, se activó la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, que cuenta con 512 unidades de maquinaria pesada, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras con capacidad para servir 2 mil 500 raciones diarias y 48 plantas potabilizadoras que suministran mil litros de agua cada una por día.

En la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Estado de México, se mantiene en reserva un Centro Estratégico de Acopio con 13 mil 468 despensas y 136 mil litros de agua embotellada listos para su distribución.

Con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refuerzan su compromiso con la protección de la población, garantizando seguridad, apoyo logístico y auxilio ante los efectos de las lluvias en distintas regiones del país.