Sedena asegura dos vehículos 'monstruo' en Sinaloa

La intervención concluyó en el poblado de Pánuco, donde los uniformados localizaron las dos camionetas abandonadas por civiles armados

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron dos vehículos con blindaje artesanal —conocidos comúnmente como "monstruos"— y una ametralladora de alto poder, tras una persecución registrada en la zona serrana del municipio de Concordia, al sur del estado.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos del Ejército Mexicano realizaban patrullajes terrestres sobre la carretera en el tramo que conecta a las comunidades de Santa Lucía y La Guayabera.

Durante el recorrido, las fuerzas armadas detectaron el desplazamiento de unidades con características inusuales, lo que motivó la activación inmediata de un operativo de búsqueda y seguimiento.

“El personal militar detectó el desplazamiento de vehículos con características inusuales, por lo que se implementó un operativo de búsqueda”, detalló la dependencia en un comunicado.

La intervención concluyó en el poblado de Pánuco, donde los uniformados localizaron las dos camionetas abandonadas por los civiles armados:

Ford F-150: Equipadas con una torreta y blindaje artesanal. La unidad presentaba neumáticos dañados y mantenía el motor encendido al momento del hallazgo.

RAM: Acondicionada con una estructura tubular en la caja de carga, la cual fue incendiada por los presuntos delincuentes antes de huir.

En el sitio, las autoridades también incautaron una ametralladora Browning calibre .50, armamento considerado de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas por su alto poder de impacto.

A pesar del despliegue en el área, no se reportaron personas detenidas, ya que los ocupantes lograron internarse en la zona agreste. Tanto los vehículos asegurados como el arma de fuego fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.