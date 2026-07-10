Sedena abate a presunto jefe de plaza de 'Los Chapitos'

Durante un operativo, el personal militar fue atacado con armas de fuego. En respuesta al ataque, se reportó la muerte de Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”

En un operativo conjunto llevado a cabo por fuerzas federales, se abatió al presunto jefe de plaza de “Los Chapitos”, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quienes llevaron a cabo operaciones contra una célula delictiva vinculada a la facción de “Los Chapitos”, reconocida por las autoridades como una de las principales generadoras de violencia en la región.

Durante el operativo, el personal militar fue atacado con armas de fuego. En respuesta al ataque, se reportó la muerte de Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”, quien fue identificado por las autoridades como el presunto jefe de plaza en Culiacán.

Las autoridades señalaron que este individuo era considerado un actor clave en la violencia que ha afectado a la capital sinaloense y estaba presuntamente involucrado en delitos de alto impacto, incluyendo homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos.

Además, como resultado del operativo, se detuvo a cuatro personas.