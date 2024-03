¿Secuestraron a 30 ciudadanos georgianos en México?

"Estoy en cautiverio, con los carteles de la droga, soy víctima de la trata. Nos secuestraron y están pidiendo dinero. Hay una especie de grupo. Somos 30 personas y están pidiendo 90,000... tal vez lo hagan, quitarnos [el teléfono] pronto otra vez, hermano, somos 120 personas atrapadas en un sótano, estamos esperando que nos saquen... Me pusieron una pistola y el otro cuchillo me dio en el trasero porque sabía 2 palabras en español. Me gritaban y me golpeaban. No sé por qué", habría detallado uno de los secuestrados en un breve mensaje de texto.