 Secuestran a mujer embarazada; esposo recibió amenazas

El esposo de la mujer de 28 años de edad aseguró a las autoridades que días antes recibió amenazas de que no volvería a ver a su esposa

Un familia está viviendo una pesadilla después de que su hija y esposa, Salma Karen Pedroza Polito, fue secuestrada.

La mujer, de 28 años de edad, tiene 9 meses de embarazo y la última vez que se supo de ella fue el pasado 05 de octubre del año en curso.

Según el esposo de Salma, ese día recibió un mensaje de su esposa avisándole que iba a ir a una tienda de conveniencia para ponerle saldo a su celular, incluso en el último mensaje le dijo "te amo", pero ya no regresó a casa.

Los familiares intentaron llamarla a su celular en varias ocasiones, pero sin obtener respuesta, ya que eran enviados al buzón de voz.

Fuentes extraoficiales revelaron que la mujer fue levantada a la fuerza en un vehículo Neón modelo antiguo en color rojo y sin placas de circulación.

Tras la desaparición de Salma, sus familiares comenzaron a pedir ayuda para su localización en redes sociales.

"Quisiera darles la noticia que mi nieto ya nació, pero NO, alguien enfermo de su alma nos hizo ésto que Dios todopoderoso mueva esos corazones, mi FE inquebrantable y los Ángeles arcángeles están protegiendo a mi nuera ella regresará con bien", pidió Chario Vazquez, suegra de Salma Karen.

El esposo de Salma detalló a medios locales que el pasado lunes 2 de octubre, recibió un mensaje amenazante donde le dijeron que ya no la vería, sin embargo, consideró que se trataba de un malentendido o una broma, y respondió diciendo que él no tenía nada que ver con el mensaje que le había llegado.

Los dias transcurrieron hasta que el 05 de octubre su esposa desapareció sin dejar pista.

Por el mensaje amenazante, el esposo de Salma se presentó en la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) para poner la denuncia, pero le informaron que no procedía porque no habían le habían pedido un pago de rescate, por lo que no podían considerar su desaparición como un secuestro.

Después se dirigió a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en donde le abrieron una carpeta de investigación.

Salma Karen Pedroza Polito pudo haber dado a luz entre el 5 y el 6 de octubre para cuando estaba programada.

