Secuestran a cinco hombres en carretera de Ahome, Sinaloa

Cinco hombres, entre ellos un menor de edad, fueron privados de la libertad en el tramo carretero que conecta a Los Mochis con la cabecera municipal de Ahome, en Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban en un automóvil particular cuando fueron interceptadas por civiles armados cerca del entronque con el ejido El Macapul.

El grupo regresaba de Mazatlán con rumbo a la Villa de Ahome cuando ocurrió el hecho. Una mujer que los acompañaba, identificada como Yuri “N”, fue liberada en el lugar, lo que permitió dar aviso inmediato a las corporaciones de seguridad y a los servicios de emergencia.

Activan fichas de búsqueda

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa difundió las fichas correspondientes a través de sus redes sociales. Las personas desaparecidas son:

Luis Ramón Flores, 38 años.

Luis Armando Flores, 19 años.

Heriberto López Díaz, 30 años.

Juan Antonio Soto Espain, 29 años.

José Ángel Soto Espain, 17 años.

Tras el reporte, autoridades estatales implementaron un operativo de búsqueda en la zona norte del estado; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre su localización ni sobre personas detenidas.

La Comisión Estatal de Búsqueda formalizó los protocolos de localización y solicitó el apoyo de la población para aportar cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

Quienes cuenten con datos pueden comunicarse a los teléfonos (668) 688 9860 y (668) 219 4525, o enviar información al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx