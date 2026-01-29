Secuestran a 10 empleados de minera canadiense en Sinaloa

Por: Carlos Nava 28 Enero 2026, 18:11 Compartir

Este secuestro masivo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la guerra interna que sostiene el Cártel de Sinaloa desde 2024

La inseguridad en el norte de México ha alcanzado un nuevo punto crítico, pues la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) denunció este miércoles que 10 empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver permanecen privados de su libertad tras ser sustraídos por un grupo armado hace cinco días en el municipio de Concordia. El asalto en "La Clementina" Los hechos se registraron el pasado viernes 23 de enero cuando, según testimonios de familiares y testigos presenciales, un comando irrumpió de forma violenta en el fraccionamiento La Clementina, lugar donde se hospedaba el personal técnico. Desde ese momento, se desconoce el paradero de los ingenieros y especialistas. "Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral", manifestó la AIMMGM a través de sus canales oficiales.

Un estado bajo fuego

Este secuestro masivo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la guerra interna que sostiene el Cártel de Sinaloa (declarado grupo terrorista por EUA en 2025).

El conflicto entre las facciones de "Los Chapitos" y "Los Mayitos" ha dejado un rastro de sangre en la entidad desde finales de 2024 más de 1,800 muertes registradas desde septiembre de 2024 y 2,400 desapariciiones según el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Llamado urgente a las autoridades

La asociación minera confirmó que ya se han establecido contactos con el Gobierno del Estado de Sinaloa para exigir una intervención inmediata. La exigencia es clara: la localización y el regreso con vida de los trabajadores.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un reporte oficial sobre el avance de las investigaciones o el despliegue de operativos de rescate en la zona de Concordia.