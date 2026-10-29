Secuestra comando armado a seis personas en Culiacán

Un grupo armado privó de la libertad a seis personas en Villa del Real, Culiacán. Familiares identificaron a una víctima de 18 años; continúa la búsqueda

Un grupo de hombres armados privó de la libertad a seis personas durante la noche del martes en el sector Villa del Real, en Culiacán, Sinaloa. Tras los hechos, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda, mientras familiares de una de las víctimas acudieron a denunciar su desaparición.

La persona identificada hasta el momento es Jesús Emilio R., de 18 años. Las otras cinco víctimas permanecen sin identificar oficialmente, de acuerdo con los reportes iniciales.

El hecho se registró en la esquina de la calle Reyna Fabiola y la avenida Fernando B. Híjar, donde, según testimonios recabados en el lugar, varios jóvenes conversaban en la vía pública cuando fueron sorprendidos por los ocupantes de distintos vehículos.

Así ocurrió el levantón de seis personas en Villa del Real

De acuerdo con las versiones de testigos, varios vehículos llegaron repentinamente al sitio. De las unidades descendieron sujetos armados y encapuchados que amenazaron a las personas presentes con armas de fuego.

Los agresores sometieron al grupo y obligaron a las seis personas a subir a los vehículos por la fuerza. Posteriormente, huyeron con rumbo desconocido.

Tras el reporte de lo ocurrido, vecinos solicitaron apoyo a través de los números de emergencia. La movilización provocó la llegada de elementos de seguridad para iniciar las primeras diligencias y tratar de localizar a las víctimas.

Despliegan operativo de búsqueda en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal y fuerzas federales acudieron al sector Villa del Real para atender el reporte, resguardar el área y realizar recorridos en colonias cercanas en busca de indicios que permitan ubicar a las personas privadas de la libertad.

Hasta el momento de los reportes iniciales, no se había informado sobre detenciones relacionadas con el caso ni sobre la localización de las seis víctimas.

El operativo se desarrolla en un contexto de preocupación por los reportes de privaciones ilegales de la libertad registrados en Culiacán y otras zonas de Sinaloa.

Familiares denuncian la desaparición de un joven de 18 años

Después de los hechos, familiares de Jesús Emilio R. acudieron ante las autoridades para formalizar la denuncia por su desaparición y solicitar apoyo para localizarlo.

Mientras tanto, se trabaja en la identificación oficial de las otras cinco personas que fueron privadas de la libertad durante el mismo incidente.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del caso, identificar a los responsables y establecer el paradero de las víctimas.