Secretaria ejecutiva de INE renuncia por motivos de salud

La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, presentó ante la Consejera Presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei Zavala, su renuncia al cargo

La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, presentó su renuncia irrevocable al cargo por motivos de salud, misma que surtió efectos a partir de este miércoles, informó el organismo electoral.

De acuerdo con el escrito entregado a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, la funcionaria explicó que su decisión responde a la necesidad de atender su estado de salud y procurar un equilibrio entre su vida profesional, personal y familiar, ante la elevada carga de trabajo que implica la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

En su carta de renuncia, Espino señaló que la complejidad de los próximos comicios, en los que se renovarán cargos federales y locales en las 32 entidades del país, demanda un nivel de exigencia que actualmente le dificulta fortalecer sus vínculos familiares y atender aspectos personales.

“Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar”, señaló la funcionaria en el documento entregado.

La salida de la funcionaria ocurre a escasas horas del inicio formal del Proceso Electoral Federal 2027, considerado uno de los retos organizativos más importantes para el órgano electoral.

La Secretaría Ejecutiva es una de las posiciones más relevantes dentro de la estructura del INE, al encargarse de la coordinación administrativa, jurídica y operativa de las actividades institucionales.

En su mensaje de despedida, Espino agradeció a Guadalupe Taddei Zavala por la confianza depositada en ella al proponerla para encabezar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Consejo General, funciones que calificó como una de las responsabilidades más importantes de su trayectoria profesional.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal adscrito por su profesionalismo y compromiso institucional, y expresó su disposición para colaborar en el proceso de transición con el objetivo de evitar afectaciones en la operación del instituto.

Tras conocerse la renuncia, integrantes del Consejo General del INE iniciaron reuniones para definir el mecanismo que permita cubrir la vacante y garantizar la continuidad de los trabajos rumbo a la elección de 2027.

Hasta el momento, el organismo no ha anunciado quién asumirá el cargo de manera provisional o definitiva.

La dimisión de Claudia Arlett Espino se produce en un momento clave para el INE, cuando la institución se prepara para coordinar los comicios federales y locales de 2026-2027, proceso que pondrá a prueba la capacidad operativa y organizativa de la autoridad electoral.