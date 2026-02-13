Secretaria de Turismo espera un 2026 'sólido' gracias al Mundial

De acuerdo con datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México consolidó su recuperación y crecimiento tras la pandemia

Tras cerrar el 2025 con cifras históricas, el Gobierno de México se prepara para un 2026 de "proyección internacional sin precedentes". Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), afirmó este jueves que el país se encuentra en una posición de fuerza para recibir la Copa del Mundo de la FIFA, evento que se organizará en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Cifras récord en 2025 De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México consolidó su recuperación y crecimiento tras la pandemia, logrando resultados que lo ubican como una potencia turística global: Visitantes: 47.78 millones de turistas internacionales (un alza del 6.1% anual).

Derrama económica: 31,715.4 millones de dólares (un incremento del 4.9%).

Ranking mundial: El país ya se sitúa como el sexto más visitado del mundo. El "Efecto Mundial" en 2026 La Sectur anticipa que el verano de 2026 será el punto álgido para el sector. Con la llegada del Mundial de Fútbol en junio y julio, se espera el arribo de más de 5.5 millones de visitantes adicionales atraídos por la competición. "Llegamos al año mundialista con un sector turístico fortalecido, preparado y competitivo, listo para mostrar al mundo la grandeza y diversidad de México", aseguró Rodríguez Zamora.

Un cierre de año contundente

El optimismo de las autoridades se apoya en el extraordinario desempeño de diciembre de 2025, mes en el que México recibió a 10.13 millones de visitantes, un salto del 12.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento sostenido es visto como el resultado de una colaboración estrecha en toda la cadena de valor, que incluye desde artesanos y cocineras tradicionales hasta el sector empresarial y hotelero.

Prospectiva: El reto de los "Top 5"

Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo es claro: escalar posiciones para colocar a México dentro de los cinco destinos turísticos más importantes del planeta. Con la infraestructura lista y la inercia del Mundial, el 2026 parece ser el año clave para alcanzar dicha meta.