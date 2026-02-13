Secretaria de Turismo espera un 2026 'sólido' gracias al Mundial

Tras cerrar el 2025 con cifras históricas, el Gobierno de México se prepara para un 2026 de "proyección internacional sin precedentes". Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), afirmó este jueves que el país se encuentra en una posición de fuerza para recibir la Copa del Mundo de la FIFA, evento que se organizará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.
Cifras récord en 2025
De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México consolidó su recuperación y crecimiento tras la pandemia, logrando resultados que lo ubican como una potencia turística global:
Visitantes: 47.78 millones de turistas internacionales (un alza del 6.1% anual).
Derrama económica: 31,715.4 millones de dólares (un incremento del 4.9%).
Ranking mundial: El país ya se sitúa como el sexto más visitado del mundo.
El "Efecto Mundial" en 2026
La Sectur anticipa que el verano de 2026 será el punto álgido para el sector. Con la llegada del Mundial de Fútbol en junio y julio, se espera el arribo de más de 5.5 millones de visitantes adicionales atraídos por la competición.
"Llegamos al año mundialista con un sector turístico fortalecido, preparado y competitivo, listo para mostrar al mundo la grandeza y diversidad de México", aseguró Rodríguez Zamora.