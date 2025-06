 Se une México a protestas contra redadas antiinmigrantes en EUA

Cientos de personas marcharon este sábado en la capital mexicana para manifestar su rechazo a la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, en sintonía con las protestas 'No Kings' (No reyes) que se celebran en EE.UU. contra las agresivas redadas del líder republicano para detener personas migrantes.

Con banderas de México y Estados Unidos, los manifestantes se reunieron en la Plaza Luis Cabrera, en la colonia Roma de la Ciudad de México, desde donde marcharon hacia la Embajada de Estados Unidos en México, en la avenida Paseo de la Reforma.

"Fuera racismo, fuera Trump", se escuchaba entre las consignas de los asistentes a la marcha, donde destacaban muchos ciudadanos estadounidenses que trabajan o están de visita en México.

Entre los carteles que portaban, se observaban leyendas como "Los migrantes no son criminales", "Hate does not make US great (El odio no hace grande a Estados Unidos)" y "No kings since 1776 (No reyes desde 1776)".

La protesta pacífica congregó a alrededor de 300 personas que culminaron la manifestación en las afueras de la embajada estadounidense, rodeada de vallas metálicas para limitar el acceso.

En las rejas, los manifestantes colocaron las banderas y carteles donde resaltaban símbolos como el rostro de Trump y una corona, ambos tachados con una cruz roja.

Entre otras pancartas, también se leían las frases "Trump must go (Trum debe irse)" y "Happy birthday you fucking loser (Feliz cumpleaños(…) perdedor)".

La comunidad mexicoamericana se sumó así a las protestas convocadas en alrededor de 2,000 ciudades estadounidenses, bajo el lema 'Día sin Reyes', que han reunido a decenas de miles de personas.

Las manifestaciones coinciden con el desfile militar convocado por Trump en Washington para celebrar los 250 años del Ejército, justo el día de su 79 cumpleaños.

Este acto se da en el marco de un creciente descontento de buena parte de la opinión pública por las redadas contra migrantes, que han provocado concentraciones y disturbios en ciudades como Los Ángeles (California), donde el líder republicano desplegó la Guardia Nacional la semana pasada.

En este contexto, la tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos ha aumentado debido a los recientes señalamientos de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, quien acusó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de incitar las protestas en Los Ángeles, ciudad con la mayor comunidad mexicana en el extranjero, algo rechazado como "absolutamente" falso por la mandataria.

Comentarios