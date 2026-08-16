Se solidariza México con Indonesia tras sufrir sismo

A través de un comunicado oficial, la Cancillería mexicana confirmó que da seguimiento puntual a la emergencia mediante la Embajada de México en Indonesia

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su solidaridad con el pueblo y autoridades de Indonesia tras un potente sismo de magnitud 7.7 registrado al sur del archipiélago asiático. El movimiento telúrico deja un saldo preliminar de al menos dos personas muertas, heridos y múltiples daños materiales.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, con una profundidad de 10 kilómetros.

SRE da para mexicanos en Indonesia

A través de un comunicado oficial, la Cancillería mexicana confirmó que da seguimiento puntual a la emergencia mediante la Embajada de México en Indonesia.

Estatus de connacionales: Hasta el momento no se reportan mexicanos afectados por el desastre natural.

Recomendaciones: Se solicita a los ciudadanos en la zona seguir las indicaciones de Protección Civil local y mantenerse informados por vías oficiales.

Contacto consular: En caso de requerir asistencia o protección, la Embajada en Yakarta mantiene activo su número telefónico de emergencias.

Daños estructurales y decenas de réplicas en la isla de Flores

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) y el cuerpo de Búsqueda y Rescate (Basarnas) reportaron el colapso de viviendas y edificios en localidades clave como Ende y Maumere, ciudades donde se concentra gran parte de los más de dos millones de habitantes de la isla.

Por su parte, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) advirtió que la población debe permanecer alerta ante el riesgo estructural, confirmando más de 37 réplicas con magnitudes que oscilan entre los 3.6 y 6.2 grados.

¿Por qué hay tantos terremotos en Indonesia?

El archipiélago indonesio, compuesto por más de 17,000 islas, se ubica sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico. Esta zona geográfica concentra una de las mayores actividades sísmicas y volcánicas del planeta debido a la convergencia y choque constante de varias placas tectónicas.