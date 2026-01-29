Se reúnen Claudia y sector automotriz para impulsar plan integral

La presidenta se reunió con directores ejecutivos del sector con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la federación y las empresas del ramo

Este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en el Palacio Nacional con directores ejecutivos del sector automotor con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la federación y las empresas del ramo.

Esta reunión se da en un contexto de retos globales para la producción, inversión y competitividad. Además de la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

La industria automotriz en México representa cerca del 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En Palacio Nacional encabezamos la reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, que aporta 4.5 por ciento al producto interno bruto.



Con una comisión intersecretarial, avanzamos hacia un plan integral. pic.twitter.com/5hldxSjBIL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

Durante el evento, el gobierno federal señaló la relevancia de la industria como uno de los sectores que apoyan el crecimiento económico, la generación de empleos y la atracción de la inversión extranjera en todo el país.

También se acordó el avance de la construcción de un plan integral para el desarrollo del sector, a través de la creación de una comisión interinstitucional con la cual se permitirá articular políticas públicas en relación a la inversión, inversión, empleo, transición energética y competitividad.

La industria automotriz de México mantiene una posición relevante a nivel global, pues el país es el séptimo productor mundial de vehículos y el cuarto exportador, con una aportación que oscila entre 3.6% y 5% del PIB nacional y más de 20% del PIB manufacturero.