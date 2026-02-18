Se reúne Claudia Sheinbaum con ministro de comercio canadiense

La presidenta sostuvo una reunión con Dominique Le Blanc donde se habló de la relación comercial de ambos países y la llegada de 400 empresarios canadienses

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el ministro de Comercio de Canadá, Dominique Le Blanc, quien fue acompañado por una delegación de funcionarios y empresarios de ese país.

En el encuentro, realizado en Palacio Nacional, se abordaron temas relacionados con la relación comercial entre México y Canadá, así como el impulso a mayores inversiones en territorio mexicano.

La reunión, que tuvo una duración de poco más de una hora, contó con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Energía, Luz Elena González; la responsable del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, Altagracia Gómez; y la titular del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

Para continuar el acuerdo de entendimiento con Canadá, la presidenta de México, @Claudiashein, recibió a integrantes del gabinete del primer ministro, Mark Carney. En Palacio Nacional, conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación,… pic.twitter.com/moyrO1eAUM — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 18, 2026

Tras el encuentro, ninguna de las figuras ofreció declaraciones a la prensa.

Sin embargo, durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que este martes arribaron al país alrededor de 400 empresarios canadienses para participar en una jornada de vinculación.

La mandataria explicó que estos encuentros no solo son con el gobierno federal, sino también con empresarios nacionales, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones en México.

Asimismo, adelantó que dialogaría con Le Blanc para dar seguimiento a los acuerdos firmados previamente con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien visitó México en meses recientes.