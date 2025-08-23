Se registran 27 sismos en diferentes puntos del país

El Servicio Sismológico Nacional reportó 27 sismos durante la madrugada del 22 de agosto, como parte de su monitoreo constante de la actividad sísmica

Durante la madrugada de este viernes 22 de agosto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un total de 27 sismos en distintos puntos de México, como parte de su monitoreo continuo de la actividad sísmica, sin importar la intensidad de los movimientos.

Entre los más destacados se encuentra un sismo de magnitud 1.6 ocurrido a las 01:18 horas en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Aunque fue leve, se sumó al registro oficial de temblores en la capital.

Los movimientos de mayor intensidad se localizaron en el sureste del país: un sismo de 4.1 grados al este de Matías Romero, Oaxaca, a las 01:58 horas, y otro de igual magnitud al suroeste de Tonalá, Chiapas, a las 05:28 horas.

El SSN reiteró que todos los sismos son reportados para mantener un control detallado y ofrecer información oportuna sobre la actividad sísmica en México.