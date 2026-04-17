Se registra sismo al norte de Crucecita en Oaxaca

El movimiento no ameritó activación de alertas en otras entidades, ya que no se esperaban efectos significativos fuera de Oaxaca

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde de este jueves 16 de abril en el estado de Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), sin que hasta el momento se reporten afectaciones.

El movimiento telúrico ocurrió a las 18:58:01 horas, con epicentro ubicado a 54 kilómetros al norte de Crucecita, una zona cercana a la región de la Costa oaxaqueña, y a una profundidad de 76 kilómetros, lo que influyó en que su percepción fuera moderada a ligera.

Profundidad del sismo redujo percepción en superficie

De acuerdo con los datos preliminares, la profundidad del evento sísmico contribuyó a que la energía liberada se dispersara antes de alcanzar la superficie, lo que derivó en una intensidad ligera en la zona cercana al epicentro.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano indicó que el movimiento no ameritó activación de alertas en otras entidades, ya que no se esperaban efectos significativos fuera de Oaxaca.

Preliminar: SISMO Magnitud 5 Loc 54 km al NORTE de CRUCECITA, OAX 16/04/26 18:58:01 Lat 16.25 Lon -96.05 Pf 76 km pic.twitter.com/f8uYlnFnwD — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 17, 2026

Movimiento imperceptible en otros estados

Autoridades señalaron que en el resto del país el sismo fue prácticamente imperceptible, debido tanto a su localización como a las características del evento.

En municipios cercanos al epicentro, algunos habitantes reportaron haber percibido un leve movimiento, sin que se generaran situaciones de riesgo.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas a causa de este sismo.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en la región para descartar afectaciones y dar seguimiento a cualquier posible réplica.