Se reduce el número de pobres en México durante el 2024

México redujo en 8.3 millones el número de pobres en 2024, a un total de 38.5 millones de personas, casi 17 % menos de los 46.8 millones de 2022, reveló este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El porcentaje de población en situación de pobreza bajó a 29.6 % en 2024 frente a la proporción de 36.3 % de 2022, un descenso de 6.7 puntos porcentuales, según la última medición del Inegi.

Esta es la primera ocasión que el organismo se encarga de la medición oficial de la pobreza en México, un país con cerca de 132 millones de habitantes, tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Además, el Inegi detalló que al menos 2.1 millones de personas salieron de la pobreza extrema hasta un total de 7 millones.

Esto representa una proporción del 7.1 % de la población y un decremento de 1.8 puntos porcentuales frente a 2022, cuando había 9.1 millones de mexicanos en esta situación.

La medición se basa en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), que reveló el mes pasado que los ingresos de los hogares mexicanos subieron un 10.6 % de 2022 a 2024.

México había añadido 3.8 millones de pobres en 2020 por la crisis de la pandemia de covid-19, pero este número se fue reduciendo en 2022.

Ahora, en 2024, el país redujo en 13.4 millones de personas el número de pobres frente a 2018, cuando el 41.9 % de la población estaba en esta condición, lo que significó una reducción de 12.3 puntos porcentuales desde entonces.

Línea de pobreza por ingresos

Mientras que la medición de la línea de pobreza por ingresos se basa solo en el indicador económico y el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria, la medición general del este estudio es multidimensional y contempla también el acceso a servicios sociales, alimentos y otros recursos no monetarios.

En este contexto, el Inegi reportó que la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos disminuyó en 10.1 millones de personas de 2022 a 2024, al alcanzar 46 millones de mexicanos, el 35.4 % del total.

El Inegi también registró un decrecimiento de 3.4 millones de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, que ahora suman 12.1 millones de personas, el 9.3 % de la población total.

En la medición multidimensional, el organismo reportó que el número de personas con al menos una carencia social bajó a 80.4 millones, una reducción de 4.3 millones.

La carencia más usual fue el acceso a la seguridad social, que afectó a 48.2 % de la población, 62.7 millones de personas.

Desigualdad entre el norte y el sur

El instituto advirtió de la persistencia de la desigualdad entre el norte y el sur.

Los estados con mayor proporción de pobreza son Chiapas (66 %), Guerrero (58.1 %), Oaxaca (51.6 %), Veracruz (44.5 %) y Puebla (43.4 %), todos en el sur y centro del país.

Mientras que las entidades con menor población en pobreza fueron Baja California (9.9 %), Baja California Sur (10.2 %), Nuevo León (10.6 %), Coahuila (12.4 %) y Sonora (14.1 %), todas en el norte.

El Inegi reportó también que en 2024 a nivel nacional, 24.2 millones de personas presentaron rezago educativo, aunque este número se redujo en 0.8 millones respecto a 2022.

En puntos porcentuales, el rezago disminuyó en Michoacán (3.2 %), Querétaro (3.2 %) e Hidalgo (2 %).

Mientras que seis entidades aumentaron su rezago educativo, principalmente en Chiapas, que pasó 31.1 % a 34 %; Oaxaca, de 29.1 % a 30.5 %; y Veracruz, de 25.5 % a 26.3 %.