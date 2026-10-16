Se mantiene huracán Trudy en categoría 1 al sur de Guerrero

Trudy avanza frente al Pacífico con vientos de 150 km/h; prevén que alcance la categoría 4 y afecte a Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

El huracán Trudy se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano, ubicándose al sur de Guerrero. Su circulación genera desprendimientos nubosos que refuerzan la probabilidad de lluvias puntuales intensas a muy fuertes, así como rachas de viento de consideración y oleaje elevado en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

De acuerdo con el reporte oficial de las 15:00 horas, el centro del fenómeno meteorológico se situó a 405 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 650 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El sistema registra un desplazamiento constante hacia el norte-noroeste a 9 km/h, arrastrando vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas que alcanzan los 185 km/h y una presión mínima central de 978 hPa.

Las proyecciones de trayectoria alertan sobre un rápido fortalecimiento en las próximas horas, estimando que podría alcanzar la categoría 4 la jornada del 16 de octubre.

Zonas de afectación, alertas y pronóstico de trayectoria

Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre la evolución y trayectoria del sistema en las distintas regiones costeras:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Pronosticadas para las zonas oeste, sur y este de Guerrero, así como en las regiones noreste, este y suroeste de Oaxaca.

Pronosticadas para las zonas oeste, sur y este de Guerrero, así como en las regiones noreste, este y suroeste de Oaxaca. Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Afectarán a los sectores oeste, este, centro y sur del estado de Michoacán.

Afectarán a los sectores oeste, este, centro y sur del estado de Michoacán. Zonas de vigilancia y prevención: Se estableció una zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco . Asimismo, se mantiene activa la zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Zihuatanejo, Guerrero.

Se estableció una zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde hasta . Asimismo, se mantiene activa la zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Evolución del meteoro: El pronóstico indica que el ciclón avanzará como huracán categoría 2 a 350 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, fortaleciéndose rápidamente a categoría 4 para situarse frente a las costas de Michoacán y Colima antes de empezar a degradarse a categoría 3 y 2 hacia el 18 de octubre cerca de Cabo Corrientes, Jalisco.

Protección Civil solicita a la población de los estados afectados extremar precauciones ante el riesgo de deslaves, incremento en cauces de ríos y navegación marítima, siguiendo estrictamente los avisos de las autoridades locales.

Actualización sobre la tormenta tropical Simon

Paralelamente, el reporte meteorológico actualizado indica que el sistema ciclónico Simon se ha degradado a tormenta tropical y se desplaza de manera muy lenta hacia el noroeste a 2 km/h.

Actualmente, el centro del sistema se localiza a 290 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 435 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, registrando vientos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y una presión mínima central de 999 hPa.

Por el momento, este fenómeno no genera efectos de lluvia ni representa peligro directo para el territorio nacional, por lo que las autoridades no han emitido recomendaciones adicionales respecto a este sistema.