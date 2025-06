 Se intensifica tormenta Barbara en huracán categoría 1

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) confirmó este lunes que la tormenta tropical Barbara se ha convertido en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Barbara se encuentra a unos 245 kilómetros (155 millas) al suroeste de Manzanillo, México. Sus vientos máximos sostenidos eran de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora). El centro de la tormenta se mueve hacia el noroeste a 17 km/h (10 mph).

Actualmente, el ciclón se localiza cerca de las costas de Colima y Jalisco. A las 6:00 horas de este lunes, el centro de Bárbara se ubica a 300 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 305 kilómetros al suroeste del puerto de Manzanillo, en Colima.

