Se intensifica la depresión Dieciocho-E a tormenta Rachel

El ciclón frente al Pacífico mexicano provocará lluvias intensas, vientos y fuerte oleaje en los estados de Guerrero y Oaxaca ahora.

La depresión tropical Dieciocho-E se intensificó este domingo a la tormenta tropical Rachel en el océano Pacífico, donde comenzará a generar lluvias intensas, ráfagas de viento y alto oleaje en las costas del sur de México, principalmente en los estados de Guerrero y Oaxaca. Se prevé que el sistema continúe fortaleciéndose hasta alcanzar la categoría de huracán durante el martes.

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de Rachel se ubicó a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de hasta 85 km/h y se desplaza con rumbo oeste-noroeste a 7 km/h.

Impacto en el sur y acciones de protección civil

La circulación de Rachel provocará precipitaciones intensas, con acumulados estimados de 75 a 150 milímetros, en las regiones sur y sureste de Guerrero, así como en el este, sur y sureste de Oaxaca. Además, se contemplan vientos de 30 a 50 km/h, rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de entre dos y tres metros de altura en la franja costera de ambas entidades.

Ante el deterioro del clima, la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca advirtió sobre condiciones de mar picado y solicitó extremar precauciones a los habitantes de las regiones Costa, Istmo y Sierra Sur. En Guerrero, las autoridades mantienen monitoreo permanente por el riesgo de inundaciones, deslaves y desbordamiento de ríos y arroyos.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos indicó que el núcleo del ciclón se mantendrá en aguas abiertas mar adentro. Los pronósticos sugieren un fortalecimiento paulatino hasta convertirse en huracán el martes, mientras que el SMN anticipa que podría escalar a categoría 2 para el jueves.

Polo huracán categoría 3 en el noroeste

La aparición de Rachel coincide con la presencia del huracán Polo, el cual se mantiene en categoría 3 con vientos sostenidos de 205 km/h y se localiza a 445 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Las proyecciones meteorológicas estiman que Polo se aproxime este lunes a la costa occidental de la península de Baja California, cruzándola por la noche para tocar tierra en el noroeste del país durante el martes como huracán.

Ante esta amenaza doble, la Secretaría de Marina activó de forma preventiva el Plan Marina, movilizando 14 brigadas, 238 vehículos, 13 buques, 49 embarcaciones y 32 drones en las zonas navales adyacentes a la trayectoria de impacto. Las autoridades de Protección Civil urgieron a la población a agilizar medidas preparatorias ante la previsión de severas precipitaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra.