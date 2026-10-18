Se intensifica el huracán Trudy a categoría 2 frente a Colima

El fenómeno registra vientos de 155 km/h y provocará lluvias intensas, ráfagas de viento y olas de hasta 7 metros en el Pacífico.

El huracán Trudy ha cobrado mayor fuerza en las últimas horas y oficialmente se ha intensificado a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza frente a las costas del occidente del país. Su centro se localiza actualmente al sur de Colima, con un rumbo hacia el noroeste a 17 km/h, impulsando desprendimientos nubosos que refuerzan el potencial de lluvias intensas, ráfagas de viento severas y un fuerte oleaje en el litoral del Pacífico.

De acuerdo con el reporte oficial de las 15:00 horas, el ojo del fenómeno se ubicó en la latitud 17.5° Norte y longitud 105.0° Oeste, a solo 180 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 190 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 155 km/h, ráfagas de hasta 195 km/h y una presión mínima central de 976 hPa.

Alertas de oleaje y lluvias

La intensificación del fenómeno meteorológico mantendrá condiciones adversas en varios estados del país durante este fin de semana; se prevén lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Colima y Michoacán (costa y sur); lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco (costa y sur) y Nayarit (sur); así como lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Guerrero (suroeste).

También se estiman vientos de 80 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, además de un peligroso patrullaje marítimo con oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura en estas mismas entidades. En Guerrero, los vientos alcanzarán de 30 a 40 km/h con oleaje de 2.0 a 3.0 metros.

Trayectoria y fortalecimiento

Se prevé que el huracán mantenga la categoría 2 durante la jornada del domingo 18 de octubre, bordeando las costas de Jalisco (a 100 km al suroeste de Cabo Corrientes), con vientos sostenidos de hasta 170 km/h y rachas de 205 km/h, antes de comenzar a degradarse gradualmente a tormenta tropical hacia el 19 de octubre.

La zona de prevención por efectos de huracán va desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. Asimismo, se mantiene la zona de vigilancia desde Manzanillo hasta Punta San Telmo, Michoacán, y la prevención por tormenta tropical hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán, y San Blas, Nayarit (incluyendo las Islas Marías).

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil exhortan a la población en general y a la navegación marítima en las zonas bajo alerta a extremar precauciones y atender con celeridad las recomendaciones oficiales.